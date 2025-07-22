Advertisement

لبنان

بعد فقدان الاتصال بهما.. العثور على القاصرين المفقودين من عيتيت

Lebanon 24
22-07-2025 | 14:49
A-
A+
Doc-P-1395209-638888179663596458.jpeg
Doc-P-1395209-638888179663596458.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد أن فُقد الإتصال بالقاصرين محمد علي محسن وعلي حسان بلوط يوم أمس في بلدة عيتيت، أفادت مندوبة "لبنان24" بأن ذويهما عثروا عليهما، وفق ما أكده رئيس البلدية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاصران مفقودان منذ يوم أمس... توجّها إلى شاطىء البحر وقُطِعَ الإتّصال بهما
lebanon 24
23/07/2025 03:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً: فقدان مواطنين بعد توجّههم لإحدى نقاط توزيع المساعدات الأميركية
lebanon 24
23/07/2025 03:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فقدان الإتّصال بها... العثور على جثة مذيعة شابة داخل شقتها كيف توفيت؟
lebanon 24
23/07/2025 03:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على 2 من المفقودين في حادث خليج السويس والبحث جار عن 4 آخرين
lebanon 24
23/07/2025 03:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:08 | 2025-07-22
16:02 | 2025-07-22
14:30 | 2025-07-22
14:29 | 2025-07-22
14:25 | 2025-07-22
14:15 | 2025-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24