مقدمات نشرات الاخبار المسائية

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مقدمات نشرات الأخبار المسائيةمقدمة نشرة الـ "أن بي أن"إذا كان اليوم اللبناني الأول لتوم براك قد تميز بتسلمه من رئيس الجمهورية جوزاف عون باسم الدولة مشروع المذكرة الشاملة فإن يومه الثاني كانت محطته البارزة في عين التينة.هناك كانت العين على تفكيك رموز ما سمعه الموفد الأميركي من أفكار ومقترحات ومقاربات للرئيس خلال الإجتماع المطول الذي استمر أكثر من ساعة وربع ساعة.قبل الإجتماع وبعده لم يدل براك بتصريحات ولكنه تحت ضغط أسئلة الصحافيين أكد لدى دخوله إلى مقر الرئاسة الثانية أنه متفائل وأن لن تتخلى عن .ولدى خروجه وصف الإجتماع مع الرئيس بري بأنه كان ممتازا وقال ردا على سؤال حول رفض بلاده إعطاء لبنان ضمانات إن المشكلة ليست في الضمانات مضيفا: نحن مستمرون في العمل وكل شيء يتقدم وعليكم أن تتحلوا بالأمل وسنصل إلى الإستقرار في المنطقة.وبانتظار توفر المزيد من المعطيات حول نتائج إجتماع الرئيس بري وبراك ومضمون الأفكار التي طرحت خلاله يواصل الموفد الأميركي لقاءاته في الربوع اللبنانية اليوم وغدا.وبخلاف الزيارتين السابقتين فإن الزيارة الحالية تتضمن مروحة واسعة من اللقاءات لا تقتصر على رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة وإنما تشمل عددا كبيرا من الشخصيات السياسية والوزراء والنواب وممثلي قوى حزبية ومراجع روحية.وإذا كانت العين اليوم على زيارة براك فإنها ستكون غدا على مجلس النواب الذي يلتئم في جلسة عامة على نية مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان والإستماع إلى ثلاثة وزراء اتصالات سابقين هم: بطرس حرب ونقولا صحناوي وجمال الجراح.وعلى خط الحراك اللبناني نحو الخارج بدأ رئيس الجمهورية جوزاف عون زيارة رسمية إلى البحرين تعقبها أواخر الشهر الحالي زيارة أخرى إلى الجزائر.وقبل مغادرته إلى المنامة تابع عون مع بعض زواره ما جرى أخيرا في ولا سيما في السويداء منوها بمواقف القيادات اللبنانية السياسية والروحية حيال ما حصل من أحداث مؤسفة.هذه الأحداث جمعت النائبين السابقين وليد جنبلاط وطلال إرسلان في كليمنصو فيما قصد السفير الإيراني دار طائفة الموحدين الدروز في .وفي الميدان يستمر اتفاق وقف إطلاق النار مستمرا من دون خروقات كبيرة في السويداء ولكن الهدوء تكشف عن أوضاع إنسانية صعبة.وهي ليست على شاكلة الأوضاع الصعبة في قطاع غزة حيث يتزايد عدد شهداء الساعين لتأمين فتات مساعدات من هذا المركز أو ذاك. في غزة الجريحة يختنق الأطفال جوعا ورغيف الخبز يتحول إلى حلم مدمى...مقدمة الـ "أم تي في""اللعب صار عالمكشوف" والجميع أصبح أمام واقع لا مفر منه. في اختصار، هذه هي حصيلة زيارة المبعوث توم براك الثالثة إلى بيروت، والتي انهت بحسب معلومات الـ mtv حلقة الرد والرد على الرد المفرغة، ووضعت كل الأفرقاء أمام مسؤولياتهم التنفيذية وتحديدا الحكومة.اللقاء الأبرز عقده براك اليوم مع . اجتماع الساعة وربع الساعة انتهى حسب المعلومات بسقوط اقتراح يحاول الحصول عليه من خلال الرد اللبناني, ويقضي بتثبيت وقف اطلاق النار لفترة 15 يوما وتفعيل لجنة المراقبة على ان يبدأ سحب السلاح على مراحل.وتكشف المصادر ان براك قال بعد اللقاء امام من التقاهم إن الرد اللبناني جاء ناقصا ولا يستند الى مهل زمنية.فهل هذا الكلام هو مقدمة امام اعلان براك تعليق تحركه؟ وهل زيارته ستكون الاخيرة وعلى قاعدة الهم اني بلغت, وهو الذي اعلن بان واشنطن لن ترغم اسرائيل على القيام بأي شيء؟من جهتها كشفت مصادر اميركية للـ mtv ان براك لم يقدم لبري اي تسوية او عرض تفاوضي وهو ابلغه بان لا جدوى من اي وساطة لاحقة ما لم تنفذ الحكومة اللبنانية بالكامل الاقتراحات الاميركية دون مماطلة او تجزئة.في الانتظار، الترقب سيد الموقف لا سيما وان الموفد الأميركي أصبح على اقتناع تام بأن حزب الله يراوغ وانه مصر على عدم تسليم سلاحه الا بشروط معقدة وضمانات طويلة الامد تعيد تعويمه في الداخل.واذا كان رئيس الجمهورية جوزاف عون وصف المرحلة الراهنة بالدقيقة والحساسة, فإن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كان اكثر وضوحا معتبرا ان ما يحصل يعرض لبنان للمخاطر، والذين هم وراء ما حصل يتحملون مسؤولية كل ما يمكن ان يحصل.وسط هذه الاجواء, لفت اعلان الاليزيه ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيستقبل رئيس الحكومة نواف سلام الخميس المقبل.مقدمة "المنار"في بورصة التصريحات المتغيرة بين الامس واليوم، أطل الواعظ الاميركي توم براك من على منبر عين التينة داعيا اللبنانيين للتحلي بالامل، دون ان تضع بلاده اي مدماك له، لا في لبنان ولا في عموم المنطقة.على العموم فان ما قيل على عهدة القائل بان اميركا لن تتخلى عن لبنان، وانها مستمرة بالعمل. واي عمل اذا كانت واشنطن لا تستطيع ان ترغم اسرائيل على القيام باي شيء كما قال براك نفسه بالامس.وما قاله اليوم من عين التينة ان لقاءه مع الرئيس نبيه بري كان ممتازا، اما ما سمعه من الرئيس بري فهو الموقف اللبناني الموحد بان هناك اتفاقا لوقف اطلاق النار قد التزم به لبنان ولا يزال ، واسرائيل لم تفعل، والمطلوب أن تلتزم به. المطلوب هذا – هو الضمانات التي يتحدث عنها لبنان، وقال براك ان المشكلة ليست بالضمانات. فاين اذا المشكلة؟ هل يريدنا ان نصدق النوايا الاسرائيلية؟ او نركن الى كلامه المتقلب بين يوم وآخر ومنبر وآخر ومعه عموم تصريحات الادارة الاميركية؟موقف لبنان الموحد سمعه براك اينما توجه بين المقرات الرئاسية الثلاثة، وقائم على كل ايجابية وتعاون والتزام من لبنان، وهو ما يقول براك عند كل زيارة انه يتفهمه.اما من لم ولن يفهم معنى الموقف الوطني الموحد الذي يريد ان يحافظ على سيادة وكرامة ومستقبل لبنان فهو قائد القوات سمير جعجع، العازف نشازا على الدوام، السابق للتصريحات الاسرائيلية برفضه الموقف اللبناني شكلا ومضمونا، مهاجما في تغريدته الرؤساء الثلاثة ومنتقدا رد المقترحات الاميركية، معتبرا انه يتماهى مع ما كان يريده حزب الله.فماذا يقال عن موقف كهذا من لبناني قرر الاصطفاف علنا مع الصهيوني والاميركي ضد موقف بلاده الرسمي؟ بل اضاف اليه التهويل بالمآسي والويلات..واي مآس يهددون بها اكبر مما تعيشه منطقتنا اليوم، وعلى رأسها مجاعة غزة التي تفتك بعموم اهل القطاع ولا من يتحرك لنجدة اطفال يتساقطون جوعا ونساء وكبار ينتظرون قدرهم، على مرأى ومسمع امة متخمة الا من النخوة والشرف.مقدمة الـ "أل بي سي"توصيف ونصيحة من براك. التوصيف أن اللقاء كان ممتازا مع الرئيس بري، والنصيحة للبنانيين: عليكم أن تتحلوا بالأمل. ولكن كيف يمكن تسييل " الممتاز" و" التحلي بالأمل"؟ " الممتاز" يعني أن براك أخذ من الرئيس بري ما لم يأخذ من بعبدا أو من السرايا؟ فهل قدم له " المفوض عن الثنائي" " أرنب" طلب الخمسة عشر يوما أو الشهر ، من ، لعدم القيام بأي عمل عسكري كبادرة حسن نية يتم بعدها البدء ببحث ملف سلاح حزب الله؟إذا كانت هذه الفرضية صحيحة فلماذا لم يدرج هذا البند في الورقة التي سلمها الرئيس عون لبراك؟ شيء ما غير واضح، فلماذا يكون هناك جوابان من الدولة اللبنانية؟ في مطلق الأحوال، ما يعول عليه هو الرد الاميركي على الورقة اللبنانية وعلى إقتراح الرئيس بري، إذا وجد.في ملف داخلي، الهيئة العامة لمجلس النواب تجتمع غدا والإتجاه إلى رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشيكيان.في ملف أحداث السويداء، يستمر ساريا اتفاق وقف إطلاق النار في معظم المناطق بلا خروقات. في الأثناء يتواصل إجلاء بعض العائلات، ويأتي الإجلاء من السويداء ضمن اتفاق يقضي بإخراج جميع المدنيين الراغبين في مغادرة المحافظة إلى حين تأمينهم وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية سانا.في الملف السوري أيضا ، موقف حازم حيال احتمال التقسيم. هاكان فيدان أعلن أن تركيا تعتبر أن أي محاولة لتقسيم سوريا تهديد لأمنها القومي وستتدخل بشكل مباشر إذا حدثت مثل هذه المحاولة.وفي ملف أحداث الساحل السوري، قالت لجنة تقصي الحقائق السورية إن 1426 شخصا، بينهم 90 امرأة، قتلوا خلال العنف الذي وقع بين السابع والتاسع من آذار الماضي.البداية من اليوم الثاني لبراك في بيروت؟ مع الإشارة إلى أن التقييم لمواقفه، أنها تتصف بالليونة.مقدمة "الجديد"لبنان تحت منخفضين: مناخيا يقع تحت تأثير كتل حارة تخطت معدلاتها الموسمية وترافقنا للأسبوع المقبل سياسيا... وبعد جولات عند خط الطول في بعبدا وخط العرض في السرايا استقر المبعوث الأميركي توم براك عند خط الاستواء في عين التنية قبل أن يتوجه إلى مبنى الجديد.ومن "حلوى" بري اللذيذة جدا أعطانا براك من طرف اللسان حلاوة بأن نتحلى بالأمل "ركبت" الكيميا بين بري وبراك فتحدثت مصادر متابعة للقاء عين التينة عن أجواء إيجابية تخللها طرح رئيس المجلس مقترحا جديدا قد يشكل اتفاق إطار يجعل من الانسحاب الإسرائيلي الجزئي أرضية لتسليم السلاح.وبحسب المعلومات فإن الرئيس بري أدى "فرضه" وفريضته في إيجاد مساحة مشتركة بين موقف حزب الله الرافض لورقة توم براك وبين الدولة اللبنانية لعرضها على الموفد الاميركي اكتفى المبعوث الأميركي أثناء مغادرته عين التينة بالقول إن اللقاء كان ممتازا ونعمل قدما للوصول إلى الاستقرار والمشكلة ليست في الضمانات.وما قاله بالمختصر في مقر الرئاسة الثانية عن التفاؤل استفاض توم براك في شرحه عبر شاشة الجديد في مقابلة خاصة تبث الليلة ضمن نشرة الأخبار المسائية وفيها شهد براك على حنكة وذكاء بري واستمع منه إلى وجهة نظره لليوم التالي وأكد أن حزب الله جزء من الحكومة وعلى الأطراف أن تتفق مع بعضها البعض ومنهم حزب الله.ومن موقعه كوسيط سياسي للعب دور إيجابي بين الأطراف وليس كمفاوض يعطي ضمانات اقترح على اللبنانيين أن يقوموا بفروضهم جيدا تحدث المبعوث الأميركي عن مهل لكن الوقت يداهمنا ومع تأكيده أن لا حرب إسرائيلية ثانية فتح قوسين للدبلوماسية كونها المسعى الأخير ما قبل الحرب والنزاع.وعلى ما يجري في المنطقة اعتبر أن إرساء الاستقرار في لبنان أكثر من ضرورة وهدفنا أن يلعب دورا في عملية السلام أما الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة فوصفها براك بالخطوة الكبيرة إلى الأمام وما زال أمامها الكثير في الكهرباء والمطار وغير ذلك.أعطى براك في جولته كما في المقابلة الأولوية للملف السوري وعلى معادلة أن سوريا ولبنان متصلان بشكل وثيق فإن الاستقرار في سوريا سيؤمن الاستقرار في لبنان. وفي المقابلة تقدم يوم سوريا التالي على يوم لبنان وبحسب خبرته الواسعة معهما وصف الحكومة السورية الناشئة بالجيدة والمستقرة وعلينا دعمها.ووصف الخلاف بين الفصائل بالسيئ جدا وعلى سياسة حسن الجوار قال براك إن لبنان بموارده الكبيرة سيساعد سوريا من منطلق العلاقة الودية وليست علاقة عداوة وقال: هناك فسيفساء إقليمية ومن ضمنها لبنان وسوريا وإسرائيل ولدينا فرصة للتوصل إلى حل واتفاق ما بين هذه الدول في المنطقة.كل الجهود منصبة على إبعاد كأس المنطقة المرة عن لبنان وعليها تحدث رئيس الجمهورية جوزاف عون قبيل مغادرته إلى البحرين في زيارة رسمية عن اتصالات مكثفة لمعالجة تداعيات ما يجري في عدد من دول المنطقة لتفادي تأثيرها على لبنان في المرحلة الراهنة الدقيقة والحساسة والتي تتطلب وعيا وطنيا ومواقف تجمع ولا تفرق.رأس الدولة في البحرين ورئيس الحكومة إلى الإليزيه في زيارة رسمية ترتكز مناقشاتها على أمن البلاد واتفاق وقف إطلاق النار واقتصاديا في الإصلاحات الضرورية لاستعادة الازدهار وما بينهما ستحضر مهمة أصحاب القبعات الزرق.