خلاف على منصب مدعي عام جبل لبنان يعرقل التشكيلات القضائية!

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كتبت" الديار": عادت الى الواجهة مسالة التشكيلات القضائية، في ظل التعثر المستجد على خطها، فبعد حل مسالة المالي، برزت الى الواجهة عقدة مدعي عام ، وسط شد حبال بين وزير العدل الذي يدعم القاضي ، ورئيس الاعلى الذي يؤيد وصول القاضي ، في وقت يبدو ان «الصلحة» بين الرجلين «لم تكتمل»، علما ان «الورقة» التي سيرفعها مجلس نهاية الشهر، للوزير، الذي قطع اجازته وعاد الى ، تتضمن اسماء 470 قاضيا.يشار في هذا السياق الى ان عجلة التفتيش القضائي عادت الى الدوران، بعد فترة من التوقف، اذ تسجل سلسلة من الاستدعاءات لقضاة على خلفية مسائل مسلكية، كالسفر الى الخارج دون اذن، وضع منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام تطبيق «تيك توك».