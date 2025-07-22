اطلاق نار ليلاً في بلدة القصر.. اليكم ما جرى

سُمع ليل أمس إطلاق للرصاص في بلدة -الهرمل وتحديداً محلة "سهلات الماي"، وبحسب معلومات مندوبة " "، فان اطلاق النار ناتج عن احباط لعملية سرقة في البلدة، ما استدعى إطلاق النار باتجاه السارقين، ولا يوجد اي حدث امني على الحدود.

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