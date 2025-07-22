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لبنان

اطلاق نار ليلاً في بلدة القصر.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
22-07-2025 | 23:29
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سُمع ليل أمس إطلاق للرصاص في بلدة القصر -الهرمل وتحديداً محلة "سهلات الماي"، وبحسب معلومات مندوبة "لبنان 24"، فان اطلاق النار ناتج عن احباط لعملية سرقة في البلدة، ما استدعى  إطلاق النار باتجاه السارقين، ولا يوجد اي حدث امني على الحدود.
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