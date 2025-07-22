كان بحوزته مخدرات ومسدس حربي.. هذا ما جرى فجرا في القلمون

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تمكن احد الشبان، في منطقة ، فجر اليوم من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بالقرب من مقهى قزيحة على في منطقة القلمون، بحسب ما افادت مندوبة " ". وقد عُثر بحوزته على مسدس حربي، وبانسه، وقفازات، وضوء، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.وجرى تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.