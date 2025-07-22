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لبنان

كان بحوزته مخدرات ومسدس حربي.. هذا ما جرى فجرا في القلمون

Lebanon 24
22-07-2025 | 23:39
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تمكن احد الشبان، في منطقة القلمون، فجر اليوم من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بالقرب من مقهى قزيحة على الطريق البحري في منطقة القلمون، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24". وقد عُثر بحوزته على مسدس حربي، وبانسه، وقفازات، وضوء، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.
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وجرى تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
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