إحالة كارلوس غصن ووزيرة فرنسية إلى المحاكمة.. بتهمة الفساد

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كشف مصدر قضائي ان قضاة فرنسيين أمروا، أمس الثلاثاء، بمحاكمة وزيرة الثقافة رشيدة داتي والمدير التنفيذي السابق لإحدى أشهر شركات السيارات بتهمة الفساد، وإساءة في قضية تتعلق بدفع أموال نظير استشارات.وكان الفرنسي للجرائم المالية طلب في تشرين الثاني الماضي محاكمة داتي، التي من المتوقع على نطاق واسع أن تترشح لمنصب رئيس بلدية في آذار 2026، ورئيس شركة رينو-نيسان السابق غصن في إطار تحقيق بالفساد.وعمل المحققون على التدقيق في المقابل المادي للاستشارات الذي تلقته داتي من تحالف رينو-نيسان للسيارات، الذي وظفها مستشارة بعدما استقالت من منصبها وزيرة للعدل عام 2009 للترشح للبرلمان .ونفت داتي وجود مخالفات تتعلق بما تقاضته من أموال خلال تلك الفترة، كما نفى غصن اتهامات إساءة استخدام السلطة الموجهة ضده.وهرب غصن من في صندوق على متن طائرة خاصة إلى .وفي حديث لقناة إل.سي.آي التلفزيونية مساء أمس الثلاثاء، تعهدت داتي بالطعن على قرار القضاة قائلة "لن أستسلم. سأخوض هذه المعركة حتى النهاية".ولم يغادر كارلوس غصن، الذي يحمل الجنسيات واللبنانية والبرازيلية، لبنان منذ عام 2019 بسبب نشرة حمراء صادرة عن الشرطة الدولية (الإنتربول) في اليابان.( سكاي نيوز)