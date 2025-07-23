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لبنان

الزخم القطري عائد

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
23-07-2025 | 01:15
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عاد الزخم السياسي القطري إلى لبنان في الأسابيع الفائتة، في مؤشر واضح على رغبة الدوحة بإعادة تثبيت حضورها على الساحة اللبنانية.
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وبينما تسجّل قطر تراجعًا نسبيًا في انخراطها المباشر في الملف السوري، إلا أن تحركها في لبنان يبدو أكثر تنظيمًا وتدرجًا.
وتشير المعطيات إلى أن الدوحة تنسّق مع أطراف لبنانية متعددة وتدفع باتجاه إعادة بناء دور سياسي فاعل، مع التركيز على البُعد الاقتصادي والاجتماعي كمدخل للنفوذ.
هذا الحضور المتنامي يعكس سياسة قطرية تقوم على التمايز عن سائر القوى الإقليمية، ومحاولة تثبيت موقع ثابت في المعادلة اللبنانية، من دون استفزاز مباشر لأي طرف داخلي أو خارجي.
 
المصدر: لبنان 24
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