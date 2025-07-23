الزخم القطري عائد

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عاد الزخم السياسي إلى في الأسابيع الفائتة، في مؤشر واضح على رغبة بإعادة تثبيت حضورها على الساحة .وبينما تسجّل قطر تراجعًا نسبيًا في انخراطها المباشر في الملف السوري، إلا أن تحركها في لبنان يبدو أكثر تنظيمًا وتدرجًا.وتشير المعطيات إلى أن الدوحة تنسّق مع أطراف لبنانية متعددة وتدفع باتجاه إعادة بناء دور سياسي فاعل، مع التركيز على البُعد الاقتصادي والاجتماعي كمدخل للنفوذ.هذا الحضور المتنامي يعكس سياسة قطرية تقوم على التمايز عن سائر ، ومحاولة تثبيت موقع ثابت في المعادلة اللبنانية، من دون استفزاز مباشر لأي طرف داخلي أو خارجي.