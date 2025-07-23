قوة اسرائيلية توغلت جنوباً.. هذا ما فعلته

توغلت قوة مشاة اسرائيلية قوامها نحو 20 جنديًا فجر اليوم الاربعاء من محيط بلدة العباسية الحدودية بإتجاه منطقة "ريحانة " في سهل وفتشت بعض المنازل المأهولة والمهجورة وواستجوبت عددا من السكان من اللبنانيين والعمال السوريين قبل ان تغادر مصطحبة معها عاملَين سورييَن تم تركهما قرب الحدود، بحسب ما افادت مندوبة " ".

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