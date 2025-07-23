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لبنان

قوة اسرائيلية توغلت جنوباً.. هذا ما فعلته

Lebanon 24
23-07-2025 | 01:27
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توغلت قوة مشاة اسرائيلية قوامها نحو 20  جنديًا فجر اليوم الاربعاء من محيط بلدة العباسية الحدودية بإتجاه منطقة "ريحانة بري" في سهل الماري وفتشت بعض المنازل المأهولة والمهجورة وواستجوبت عددا من السكان من اللبنانيين والعمال السوريين قبل ان تغادر مصطحبة معها عاملَين سورييَن تم تركهما قرب الحدود، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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