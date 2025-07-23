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لبنان

البخاري في طرابلس.. ولقاء مع الشيخ كمال الدين

Lebanon 24
23-07-2025 | 01:30
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زار السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، القاضي الشرعي في طرابلس، الشيخ سمير كمال الدين، في منزله بطرابلس، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الدينية والثقافية بين المملكة العربية السعودية والمجتمع الشرعي بلبنان.
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