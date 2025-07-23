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لبنان

مسعد: لنرفع الغطاء عن كل متورّط

Lebanon 24
23-07-2025 | 01:40
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شدّد النائب شربل مسعد على أن "الحصانة النيابية الحقيقية لا تكمن في نصوص القوانين، بل في شفافية النائب أمام الناس، ونظافة كفّه أمام القضاء"، معتبرًا أن "من كان نظيفًا لا يخشى المحاسبة".
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وقال في تصريح له: "أنا كنائب، أرفض أن تُستَخدم الحصانة كذريعة للفرار من العدالة. الحصانة وجدت لحماية الدور الرقابي والتشريعي للنائب، لا لحماية الفساد والمفسدين".

وختم: "فلنرفع الغطاء عن كل متورّط، ولندع القضاء يأخذ مجراه كمرجع وحيد وأعلى في إحقاق الحق".
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