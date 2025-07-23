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لبنان

بعد رد الطعن بقانون الإيجارات.. "اللبنانية للعقارات" ترحّب بقرار الدستوري

Lebanon 24
23-07-2025 | 01:46
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رحبت "الهيئة اللبنانية للعقارات" بقرار المجلس الدستوري رد الطعن بإبطال قانون اماكن الايجارات غير السكنية، داعية المواطنين الى "احترام القانون وتطبيقه وفقًا للاصول". 
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ولفتت في بيان، الى "ضرورة التوصل الى حلول رضائية لحسن سير الامور بما يصب في مصلحة الجميع"، راجية ان "تستقر الامور ويستعيد القضاء دوره الطبيعي لبت الدعاوى العالقة أمامه على وجه السرعة لكي يتسنى للمالكين القدامى إعادة ترميم مبانيهم وتدعيمها حرصًا على السلامة العامة واحتراما لمعايير الاصلاحات التي تعيد التوازن وتحمي البلد اقتصاديًا وانمائيًا".
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