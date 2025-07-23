بعد رد الطعن بقانون الإيجارات.. "اللبنانية للعقارات" ترحّب بقرار الدستوري

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رحبت " للعقارات" بقرار رد الطعن بإبطال قانون اماكن الايجارات غير السكنية، داعية المواطنين الى "احترام القانون وتطبيقه وفقًا للاصول".ولفتت في بيان، الى "ضرورة التوصل الى حلول رضائية لحسن سير الامور بما يصب في مصلحة الجميع"، راجية ان "تستقر الامور ويستعيد دوره الطبيعي لبت الدعاوى العالقة أمامه على وجه السرعة لكي يتسنى للمالكين القدامى إعادة ترميم مبانيهم وتدعيمها حرصًا على السلامة العامة واحتراما لمعايير الاصلاحات التي تعيد التوازن وتحمي البلد اقتصاديًا وانمائيًا".