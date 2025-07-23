"خطة طارئة" لسكان الجنوب.. ما هي؟

عُلم أن مواطنين من الجنوب بدأوا باستئجار منازل لهم في مناطق كانوا نزحوا إليها خلال الحرب الأخيرة على وذلك تحسباً لأي نزوح جديد قد يطرأ في حال اندلاع أي توتر.

Advertisement

وتبيّن أنَّ عمليات الإيجار تتم وفق أسعار معقولة وغير مُرتفعة، في حين أنَّ الشقق التي يتم استئجارها لا يجري إشغالها بشكل مستمر.

وفي المناطق خارج ، تتراوح بورصة الأسعار بين 150 و 400 دولار شهريا تبعاً للشقة ومساحتها، ويرتفع بدل الايجار كلما ارتفعت مُواصفات الشقة.