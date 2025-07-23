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لبنان

"خطة طارئة" لسكان الجنوب.. ما هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-07-2025 | 03:15
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عُلم أن مواطنين من الجنوب بدأوا باستئجار منازل لهم في مناطق كانوا نزحوا إليها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وذلك تحسباً لأي نزوح جديد قد يطرأ في حال اندلاع أي توتر.
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وتبيّن أنَّ عمليات الإيجار تتم وفق أسعار معقولة وغير مُرتفعة، في حين أنَّ الشقق التي يتم استئجارها لا يجري إشغالها بشكل مستمر.
 
وفي المناطق خارج بيروت، تتراوح بورصة الأسعار بين 150 و 400 دولار  شهريا تبعاً للشقة ومساحتها، ويرتفع بدل الايجار  كلما ارتفعت مُواصفات الشقة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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