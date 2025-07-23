تعميم من المجلس الدستوري.. إليكم التفاصيل

عمم نص قرار تعديل الفقرة (د) من المادة 10 من القانون الرقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 الإيجارات غير السكنية المنشور في العدد 26 من تاريخ 12/6/2025 ورد سائر الأسباب المثارة في مراجعة الطعن بالقرار نفسه.

Advertisement