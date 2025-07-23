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لبنان

تعميم من المجلس الدستوري.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-07-2025 | 03:12
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عمم  المجلس الدستوري نص قرار تعديل الفقرة (د) من المادة 10 من القانون الرقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025  الإيجارات غير السكنية المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية تاريخ 12/6/2025 ورد سائر الأسباب المثارة في مراجعة الطعن بالقرار نفسه.
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