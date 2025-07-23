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لبنان

هاشم: توغل العدو في الجنوب استمرار للعدوان على السيادة الوطنية

Lebanon 24
23-07-2025 | 03:19
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علق عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم على "توغل العدو الاسرائيلي في الجنوب".
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وقال إن "التوغل إلى بلدة ريحانة بري الحدودية في منطقة العباسية الحدودية وصولا الى المنازل المأهولة، تأكيد جديد أن الاسرائيلي لا ينصاع لقرارات وغير آبه بوسطات ومستمر بعدوانه مستبيحًا للسيادة الوطنية على مرأى ومسمع المنظمة الدولية ممثلة بقوات اليونيفل"، معتبرًا أن على اللبنانيين، بمختلف مكوّناتهم السياسية والرسمية، التصرّف بمسؤولية وطنية عالية في هذه المرحلة الدقيقة، والتعاطي مع الملفات الأساسية، وفي مقدّمها العدوانية الإسرائيلية، بما يتناسب مع مقتضيات المصلحة العليا للبلاد، وصونًا للسيادة الوطنية، حفاظًا على الوطن في ظلّ التطورات المتسارعة والتحديات الإقليمية المحيطة بلبنان.
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