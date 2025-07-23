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لبنان

بعد انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل... الجيش يداهم أحد الافران في الكورة ويوقف صاحبه

Lebanon 24
23-07-2025 | 03:14
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بعد الفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نهار أمس والتي أظهرت مشاهد مقززة لعمال داخل أحد الأفران في منطقة الكورة وهم يعملون في ظروف تفتقر لأدنى معايير النظافة خلال صناعة الخبز، تحرّكت فجر اليوم قوة من مخابرات الجيش ونفذت مداهمة لمنزل صاحب فرن الـ "ف"، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وقد أسفرت العملية عن توقيف المدعو "م.ح.ح" سوري الجنسية وهو صاحب الفرن، حيث جرى اقتياده إلى التحقيق بإشراف القضاء المختص تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
 
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