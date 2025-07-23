بعد انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل... الجيش يداهم أحد الافران في الكورة ويوقف صاحبه

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بعد الفيديوهات التي انتشرت عبر نهار أمس والتي أظهرت مشاهد مقززة لعمال داخل أحد الأفران في وهم يعملون في ظروف تفتقر لأدنى معايير النظافة خلال صناعة الخبز، تحرّكت فجر اليوم قوة من مخابرات الجيش ونفذت مداهمة لمنزل صاحب فرن الـ "ف"، بحسب ما افادت مندوبة " ".وقد أسفرت العملية عن توقيف المدعو "م.ح.ح" سوري الجنسية وهو صاحب الفرن، حيث جرى اقتياده إلى التحقيق بإشراف المختص تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.