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لبنان

جعجع يواصل لقاءاته مع المجالس البلدية: وفود من كسروان والشوف في معراب

Lebanon 24
23-07-2025 | 03:40
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في سياق لقاءاته مع المجالس البلدية والاختيارية المنتخبة الجديدة، التقى رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع في معراب، وفدًا من بلدية البوار في كسروان، وضمّ الوفد الرئيس طانيوس العتيق ونائبه جوزف ضرغام، المختارين جوزف بواري وجان أبي رعد، رئيس مركز القوات في البلدة برنار بواري، في حضور منسّق كسروان-الفتوح نهرا بعيني ونائبه ايلي عبد الساتر.
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كما استقبل جعجع المجلس البلدي لبلدة فاريا في كسروان برئاسة رشيد يوسف خليل، المخاتير الياس بطيش، جريس سلامه، ملحم عقيقي وريمون عقيقي ورئيسة مركز القوات ريما عبدالله، في حضور عضو الهيئة العامة بيار بعيني والمنسّق بعيني.

ثم التقى وفدًا من مجلس بلدية عشقوت في كسروان ضمّ الرئيس أنطوان الشدياق ونائبه سامي أبي رزق، المخاتير بيار حنا ابي رزق، جورج مسعد وشربل فهد، رئيس مركز القوات في البلدة أديب فهد، في حضور بعيني ومسؤول مكتب الإنتخابات في كسروان ميشال خويري.

بعدها استقبل جعجع وفدًا من بلدية ضهر المغارة في قضاء الشوف، ضمّ إيلي داغر رئيسًا لمدة سنتين من ولاية المجلس وطانيوس داغر رئيسا للسنوات الأربع الأخيرة، نائب الرئيس جوزف عيد، نائب رئيس إتحاد "إقليم الخروب" الشمالي طلعت داغر، المختار عبدو داغر ورئيس مركز القوات في البلدة زياد داغر، في حضور منسّق منطقة الشوف جوزف تابت.
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