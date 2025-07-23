جعجع يواصل لقاءاته مع المجالس البلدية: وفود من كسروان والشوف في معراب

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في سياق لقاءاته مع المجالس البلدية والاختيارية المنتخبة الجديدة، التقى القوات اللبنانيّة في معراب، وفدًا من بلدية البوار في كسروان، وضمّ الوفد الرئيس طانيوس العتيق ونائبه جوزف ضرغام، المختارين جوزف بواري وجان أبي رعد، رئيس مركز القوات في البلدة برنار بواري، في حضور منسّق كسروان-الفتوح نهرا بعيني ونائبه عبد الساتر.كما استقبل لبلدة فاريا في كسروان برئاسة رشيد يوسف خليل، المخاتير الياس بطيش، جريس سلامه، ملحم عقيقي وريمون عقيقي ورئيسة مركز القوات ريما عبدالله، في حضور عضو بيار بعيني والمنسّق بعيني.ثم التقى وفدًا من عشقوت في كسروان ضمّ الرئيس أنطوان الشدياق ونائبه سامي أبي رزق، المخاتير بيار حنا ابي رزق، مسعد وشربل فهد، رئيس مركز القوات في البلدة أديب فهد، في حضور بعيني ومسؤول مكتب الإنتخابات في كسروان ميشال خويري.بعدها استقبل جعجع وفدًا من بلدية ضهر المغارة في قضاء ، ضمّ داغر رئيسًا لمدة سنتين من ولاية المجلس وطانيوس داغر رئيسا للسنوات الأربع الأخيرة، جوزف عيد، إتحاد "إقليم الخروب" طلعت داغر، المختار عبدو داغر ورئيس مركز القوات في البلدة زياد داغر، في حضور منسّق منطقة الشوف جوزف تابت.