ميقاتي استقبل بخاري: شددت على اولوية التعاون بيننا جميعا نحن اللبنانيين لمعالجة الملفات المطروحة

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إستقبل سفير وليد بخاري قبل ظهر اليوم في دارته في .وقال في تصريح" إن زيارة السفير السعودي الى مدينة طرابلس دليل على اهتمام بهذه المدينة بمتابعة من السفير أيضا، حيث اطلع على كل الشؤون الطرابلسية الملحة في اجتماع شامل وكامل بحضور جميع رؤساء الطوائف الروحية في الفتوى.وقال: خلال اللقاء مع سعادة السفير تحدثنا عن العديد من الشؤون الطرابلسية، فيما كان الموضوع الابزر الأوضاع الراهنة في . وقد شددت خلال اللقاء على اولوية التعاون بيننا جميعا نحن اللبنانيين لمعالجة الملفات المطروحة والافادة من الزخم العربي والدولي الداعم لايجاد حلول للمشكلات المطروحة.