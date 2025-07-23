Advertisement

لبنان

ميقاتي استقبل بخاري: شددت على اولوية التعاون بيننا جميعا نحن اللبنانيين لمعالجة الملفات المطروحة

Lebanon 24
23-07-2025 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1395421-638888712277817815.jpg
Doc-P-1395421-638888712277817815.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري قبل ظهر اليوم في دارته في طرابلس.
Advertisement
وقال الرئيس ميقاتي في تصريح" إن زيارة السفير السعودي الى مدينة طرابلس  دليل على اهتمام  المملكة بهذه المدينة بمتابعة من سعادة السفير  أيضا، حيث اطلع على كل الشؤون الطرابلسية الملحة في اجتماع شامل وكامل بحضور جميع  رؤساء الطوائف الروحية في الشمال في دار الفتوى.
وقال: خلال اللقاء مع سعادة السفير تحدثنا عن العديد من الشؤون  الطرابلسية، فيما كان الموضوع الابزر  الأوضاع الراهنة في لبنان. وقد شددت خلال اللقاء على اولوية التعاون بيننا جميعا نحن اللبنانيين لمعالجة الملفات المطروحة والافادة من الزخم العربي والدولي الداعم لايجاد حلول للمشكلات المطروحة.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: تحدثنا عن العديد من الشؤون الطرابلسية فيما كان الموضوع الابزر الأوضاع الراهنة في لبنان وقد شددت على اولوية التعاون بيننا جميعا نحن اللبنانيين لمعالجة الملفات المطروحة والافادة من الزخم العربي والدولي الداعم لايجاد حلول للمشكلات المطروحة
lebanon 24
23/07/2025 13:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: المبعوث الأميركي توم براك عبَّر عن تفهم للأوضاع الداخلية اللبنانية وعن فرصة متاحة للبنان لمعالجة الملفات المطروحة وبسط سلطة الدولة الكاملة على كل أراضيها
lebanon 24
23/07/2025 13:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي: المرحلة التي نعيشها حالياً من أخطر وأدق المراحل التي مرت على لبنان وهي تتطلب من المعنيين مقاربة حاسمة وجدية لكل الملفات المطروحة
lebanon 24
23/07/2025 13:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الظرف الراهن صعب حتماً والخيارات باتت ضيقة ولنتفق بيننا نحن اللبنانيين أولاً قبل أن تسبقنا التطورات ويتراجع الاهتمام الخارجي بوطننا
lebanon 24
23/07/2025 13:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-07-23
04:12 | 2025-07-23
04:07 | 2025-07-23
05:56 | 2025-07-23
05:56 | 2025-07-23
05:48 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24