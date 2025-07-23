اشكال في بر الياس يوقع 4 جرحى

تطور إشكال ليلاً في بلدة برالياس بعد منتصف الليل، إلى طعن بالسكاكين، ما أسفر عن سقوط أربعة جرحى، أحدهم فلسطيني -سوري حالته حرجة، وقد تولت القوى الأمنية التحقيقات لمعرفة خلفيات الحادث وملاحقة المتورطين، بحسب ما افادت مندوبة " ".

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