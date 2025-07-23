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لبنان
طقس لاهب ورؤية محدودة على المرتفعات.. أيام حارة بامتياز بانتظار اللبنانيين
Lebanon 24
23-07-2025
|
03:46
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كتل هوائية حارة ورطبة تسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسّط تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية، كما تكون نسبة الرطوبة على الساحل عامل أساسي في زيادة الشعور بالحر.
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الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الساحل ويكون ملحوظ على الجبال بسبب ظاهرة الإنقلاب الحراري، واستقرارها في المناطق الداخلية، كما يتشكل الضباب بدءًا من مستويات منخفضة بسبب الرطوبة المرتفعة وبالتالي زيادة الشعور بالحر.
الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً وبقاء درجات الحرارة اعلى من معدلاتها الموسمية مترافقة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل يزيد معها الشعور بالحر ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر.
الجمعة: غائم جزئياً دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الجبلية والساحلية. كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء معه الرؤية أحياناً.
السبت: غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل. مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة فيزيد معها الشعور بالحر وبالتالي تكوّن ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح أحيانًا.
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