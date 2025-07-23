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لبنان

عقب اشكال في المنطقة.. مخابرات الجيش تداهم حي السلم

Lebanon 24
23-07-2025 | 04:44
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داهمت مخابرات الجيش منطقة حي السلم عقب الاشكال الذي حصل أمس الثلاثاء بين افراد من آل زعيتر وآخرين قرب مجمع الرضا، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24"..
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