بالفيديو.. بري من دون جاكيت

بسبب الكهرباء.. بري بلا جاكيت داخل الجلسة! ⬇️
شهدت الجلسة النيابية التي عقدت اليوم مشاكل تقنية في الصوت داخل القاعة العامة فضلاً عن إنقطاع التيار الكهربائي عدة مرات، ما دفع بالرئيس نبيه بري إلى خلع "الجاكيت" pic.twitter.com/kTiMVCmG6w
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) July 23, 2025
بسبب الكهرباء.. بري بلا جاكيت داخل الجلسة! ⬇️
شهدت الجلسة النيابية التي عقدت اليوم مشاكل تقنية في الصوت داخل القاعة العامة فضلاً عن إنقطاع التيار الكهربائي عدة مرات، ما دفع بالرئيس نبيه بري إلى خلع "الجاكيت" pic.twitter.com/kTiMVCmG6w