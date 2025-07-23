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لبنان

بالفيديو.. بري من دون جاكيت

Lebanon 24
23-07-2025 | 04:54
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شهدت الجلسة النيابية التي عقدت اليوم مشاكل تقنية في الصوت داخل القاعة العامة فضلاً عن إنقطاع التيار الكهربائي عدة مرات، ما دفع بالرئيس نبيه بري إلى خلع "الجاكيت"، أسوة بالعديد من النواب.
 
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