بالفيديو.. بري من دون جاكيت

شهدت الجلسة النيابية التي عقدت اليوم مشاكل تقنية في الصوت داخل فضلاً عن إنقطاع الكهربائي عدة مرات، ما دفع بالرئيس إلى خلع "الجاكيت"، أسوة بالعديد من النواب.

بسبب الكهرباء.. بلا جاكيت داخل الجلسة! ⬇️



شهدت الجلسة النيابية التي عقدت اليوم مشاكل تقنية في الصوت داخل القاعة العامة فضلاً عن إنقطاع التيار الكهربائي عدة مرات، ما دفع بالرئيس بري إلى خلع "الجاكيت" pic.twitter.com/kTiMVCmG6w — (@ALJADEEDNEWS) July 23, 2025 Advertisement