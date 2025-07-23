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لبنان

بعد سنوات على احتراقها.. بدء ترميم بلدية طرابلس

Lebanon 24
23-07-2025 | 04:58
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انطلقت اليوم أعمال ترميم مبنى بلدية طرابلس في خطوة تعبر عن بداية مرحلة جديدة من التعافي وإعادة بناء مؤسسات المدينة، بعد سنوات على إحراق مبنى بلدية طرابلس خلال الاحتجاجات، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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