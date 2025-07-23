بعد سنوات على احتراقها.. بدء ترميم بلدية طرابلس

انطلقت اليوم أعمال ترميم في خطوة تعبر عن بداية مرحلة جديدة من التعافي وإعادة بناء مؤسسات المدينة، على إحراق مبنى بلدية خلال الاحتجاجات، بحسب ما افادت مندوبة " ".

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