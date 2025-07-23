وفد من نقابة أصحاب محطات المحروقات زار وزير العمل

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زار وفد من نقابة اصحاب محطات المحروقات في برئاسة النقيب الدكتور البركس صباح اليوم وزير العمل ، وجرى البحث معه "في امور تتعلق بالمحطات وتخص " كما جاء في بيان النقابة.وبعد الاجتماع قال النقيب البركس : "اتينا لزيارة معالي الوزير حيدر لشكره على اهتمامه ومواكبته اعادة الانتظام الى جسم النقابة بعد وفاة رئيسها ونائبه منذ اربع سنوات والعملية الاخيرة التي جرت في 19 حزيران الماضي.كما عرضنا عليه بعض المطالب المتعلقة بشؤون محطات المحروقات والتي تخص وزارة العمل وبخاصة استخدام العمال الاجانب لغسيل السيارات في ظل عدم توافر العمالة المحلية لهذا الغرض.كما طلبنا مساعدته مع المعنيين واصحاب الصلاحية للسماح لاصحاب وعائلاتهم الانتساب والتسجيل في لانهم يعملون في المحطات، هم وابناؤهم، شأنهم شأن العمال الموظفين لديهم".