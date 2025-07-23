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لبنان

وفد من نقابة أصحاب محطات المحروقات زار وزير العمل

Lebanon 24
23-07-2025 | 05:11
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زار وفد من نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان برئاسة النقيب الدكتور جورج البركس  صباح اليوم  وزير العمل الدكتور محمد حيدر، وجرى البحث معه "في امور تتعلق بالمحطات وتخص وزارة العمل" كما جاء في بيان النقابة.
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وبعد الاجتماع  قال النقيب البركس : "اتينا لزيارة معالي الوزير حيدر لشكره على اهتمامه ومواكبته اعادة الانتظام الى جسم النقابة بعد وفاة رئيسها ونائبه منذ اربع سنوات والعملية الانتخابية الاخيرة التي جرت في 19 حزيران الماضي.
كما عرضنا عليه بعض المطالب المتعلقة بشؤون محطات المحروقات والتي تخص وزارة العمل وبخاصة استخدام العمال الاجانب لغسيل السيارات في ظل عدم توافر العمالة المحلية لهذا الغرض.
كما طلبنا مساعدته مع المعنيين واصحاب الصلاحية للسماح لاصحاب المحطات وعائلاتهم الانتساب والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لانهم يعملون في المحطات، هم وابناؤهم، شأنهم شأن العمال الموظفين لديهم".
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