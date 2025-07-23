صليبا: لا محاسبة بلا إسقاط الحصانات

Advertisement

اعتبرت النائبة في تصريح ان "رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق ، المتورّط في قضايا فساد في ، يعول عليها كاحد الخطوات الايجابية لناحية المحاسبة وتحقيق العدالة".‏وقالت:"آن الأوان أن نرفع الغطاء عن كل من شارك أو تواطأ او استفاد من الانهيار المالي والنقدي، بخاصة النواب السابقين والحاليين أياً كان انتمائهم او توجههم السياسي.رفع الحصانة عن المرتكبين يجب أن يكون ، لا الاستثناء. وأدعو كل نائب يعلم أنه لم يشارك في “سرقة القرن” أن يبادر الى مكاشفة الناس بسجلاته المالية قبل انتخابات ٢٠٢٦ النيابية".‏ختمت:" لا عدالة بلا محاسبة. ولا محاسبة بلا إسقاط الحصانات.آن أوان الحقيقة. وآن أوان استعادة أموال الناس المنهوبة".