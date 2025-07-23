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لبنان

صليبا: لا محاسبة بلا إسقاط الحصانات

Lebanon 24
23-07-2025 | 05:36
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اعتبرت النائبة نجاة صليبا في تصريح ان "رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان، المتورّط في قضايا فساد في وزارة الصناعة، يعول عليها كاحد الخطوات الايجابية لناحية المحاسبة وتحقيق العدالة". 
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‏وقالت:"آن الأوان أن نرفع الغطاء عن كل من شارك أو تواطأ او استفاد من الانهيار المالي والنقدي، بخاصة النواب السابقين والحاليين أياً كان انتمائهم او توجههم السياسي. 
رفع الحصانة عن المرتكبين يجب أن يكون القاعدة، لا الاستثناء. وأدعو كل نائب يعلم أنه لم يشارك في “سرقة القرن” أن يبادر الى مكاشفة الناس بسجلاته المالية قبل انتخابات ٢٠٢٦ النيابية". 
‏ختمت:" لا عدالة بلا محاسبة. ولا محاسبة بلا إسقاط الحصانات.آن أوان الحقيقة. وآن أوان استعادة أموال الناس المنهوبة".
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