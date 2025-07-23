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لبنان

سلام استقبل وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
23-07-2025 | 05:30
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام قبل ظهر اليوم في السرايا وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة في حضور السيدين وليد منصور وجاد بستاني.
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شركة " يوتلسات "

واستقبل رئيس الحكومة وفدا من شركة  شركة "يوتلسات" الفرنسية، "بعد اللقاء تحدث باسم الوفد نائب رئيس المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاني العرجا فقال :"اطلعنا الرئيس سلام على التحضيرات الجارية لإطلاق خدمات الشركة في لبنان، وذلك عبر الوكالات الرسمية اللبنانية، وتُعنى الشركة بتوفير خدمات الإنترنت والتواصل السريع عبر الأقمار الصناعية، وتحديداً من خلال الأقمار المنخفضة التكلفة والمتحركة، وستتيح هذه الخدمة إمكانية تأمين إنترنت عالي السرعة للمستخدمين."


الفريق اللبناني

واستقبل الرئيس سلام الفريق اللبناني لبطولة العالم لمهارات "المايكروسوفت وال Adobe".
بعد اللقاء قال مدير عام مؤسسة مخزومي سامر الصفح :" يشارك لبنان في المسابقة السنوية التي تُنظَّم من قبل مؤسسة مخزومي بالشراكة مع مؤسسة ITLS، وقد حرص عدد من الشباب المشاركين الذين سيمثلون لبنان قبل سفرهم إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في المسابقة العالمية التي تنظمها شركة “مايكروسوفت” في أورلاندو  على زيارة  الرئيس سلام، حيث قدّموا له القميص الرسمي الذي سيمثّل من خلاله لبنان في هذه المسابقة الدولية.
ونأمل أن يحققوا نتائج مشرّفة ويعودوا إلى وطنهم حاملين الجوائز، رافعين اسم لبنان عاليا".
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