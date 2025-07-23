سلام استقبل وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي

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استقبل الدكتور قبل ظهر اليوم في السرايا وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة في حضور السيدين وليد منصور وجاد بستاني.شركة " يوتلسات "واستقبل رئيس الحكومة وفدا من شركة شركة "يوتلسات" ، "بعد اللقاء تحدث باسم الوفد المبيعات في منطقة وشمال إفريقيا هاني العرجا فقال :"اطلعنا الرئيس سلام على التحضيرات الجارية لإطلاق خدمات الشركة في ، وذلك عبر الوكالات الرسمية ، وتُعنى الشركة بتوفير خدمات الإنترنت والتواصل السريع عبر الأقمار الصناعية، وتحديداً من خلال الأقمار المنخفضة التكلفة والمتحركة، وستتيح هذه الخدمة إمكانية تأمين إنترنت عالي السرعة للمستخدمين."الفريق اللبنانيواستقبل الرئيس سلام الفريق اللبناني لبطولة العالم لمهارات "المايكروسوفت وال Adobe".بعد اللقاء قال مدير عام مؤسسة مخزومي سامر الصفح :" يشارك لبنان في المسابقة السنوية التي تُنظَّم من قبل مؤسسة مخزومي بالشراكة مع مؤسسة ITLS، وقد حرص عدد من الشباب المشاركين الذين سيمثلون لبنان قبل سفرهم إلى ، للمشاركة في المسابقة العالمية التي تنظمها شركة “مايكروسوفت” في أورلاندو على زيارة الرئيس سلام، حيث قدّموا له القميص الرسمي الذي سيمثّل من خلاله لبنان في هذه المسابقة الدولية.ونأمل أن يحققوا نتائج مشرّفة ويعودوا إلى وطنهم حاملين الجوائز، رافعين اسم لبنان عاليا".