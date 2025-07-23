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لبنان
تجمعا "الاطباء" و"الديموقراطي": لتفعيل المكتب الوطني للدواء و المختبر المركزي
Lebanon 24
23-07-2025
|
05:44
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دعا المكتب الصحي المركزي في "
التجمع الوطني
الديموقراطي" و"تجمع الصيادلة"( قطاع الصيدلة في التجمع) واللجنة الصحية في تجمع الاطباء ، في بيان،
وزارة الصحة العامة
، الى "متابعة ظاهرة تهريب الدواء المدعوم الى خارج البلاد و بيع الأدوية المزورة، غير الخاضعة لرقابة و موافقة الوزارة".
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وشدد التجمعان ، على "ان الامن الصحي، و الدوائي تحديدا خط أحمر، باعتباره يتعلق بحياة المريض"، وحذرا "من تزايد حالات هجرة الكوادر الطبية و الصحية من اطباء و اطباء اسنان و صيادلة و غيرهم الى الخارج، بفعل الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، اذ بلغ مثلًا عدد الصيادلة المهاجرين او الذين اقفلوا صيدلياتهم او دون عمل حوالي 4000 صیدلي".
و طالب التجمعان الوزارة، ب"المحافظة الصارمة و الدقيقة على معاییر جودة الدواء وسلامة حفظه و تفعيل مصلحة التفتيش الصيدلي، لكي تقوم بالدور الرقابي المنوط بها".
و دعا التجمعان، الى "التصدي للفساد الصحي، و اعتماد البطاقه الصحيه لجميع المواطنين، وتفعيل المختبر المركزي ومراقبة الدواء ، ومنع تهريبه وتشجيع الصناعات الدوائيه
اللبنانيه
، ودعمها، وتطوير
المستشفيات الحكومية
، وأبعادها عن المحاصصه والمحسوبيات".
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