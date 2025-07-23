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لبنان

تجمعا "الاطباء" و"الديموقراطي": لتفعيل المكتب الوطني للدواء و المختبر المركزي

Lebanon 24
23-07-2025 | 05:44
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دعا المكتب الصحي المركزي في "التجمع الوطني الديموقراطي" و"تجمع الصيادلة"( قطاع الصيدلة في التجمع) واللجنة الصحية في تجمع الاطباء ، في بيان، وزارة الصحة العامة ، الى "متابعة ظاهرة تهريب الدواء المدعوم الى خارج البلاد  و بيع الأدوية المزورة، غير الخاضعة لرقابة و موافقة الوزارة".
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وشدد التجمعان ، على "ان الامن الصحي، و الدوائي تحديدا خط أحمر، باعتباره يتعلق بحياة المريض"، وحذرا "من تزايد حالات هجرة الكوادر الطبية و الصحية من اطباء و اطباء اسنان و صيادلة و غيرهم الى الخارج، بفعل الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، اذ بلغ مثلًا عدد الصيادلة المهاجرين او الذين اقفلوا صيدلياتهم او دون عمل حوالي 4000 صیدلي".

و طالب التجمعان الوزارة، ب"المحافظة الصارمة و الدقيقة على معاییر جودة الدواء وسلامة حفظه و تفعيل مصلحة التفتيش الصيدلي، لكي تقوم بالدور الرقابي المنوط بها".

و دعا التجمعان، الى "التصدي للفساد الصحي،  و اعتماد البطاقه الصحيه لجميع المواطنين، وتفعيل المختبر المركزي  ومراقبة الدواء ، ومنع تهريبه وتشجيع الصناعات الدوائيه اللبنانيه، ودعمها،  وتطوير المستشفيات الحكومية ، وأبعادها عن المحاصصه والمحسوبيات".
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