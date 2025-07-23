توقيف لبنانيّ وسوريّ... إليكم ما كانا يقومان به في مُحيط أوتوستراد المطار الجديد

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:

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نتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثفة، أوقفت دورية من الإقليمية – كلًّا من اللبناني (ج. ض.) والسوري (ب. ت.)، وذلك بعد توافر معلومات عن قيامهما بترويج عملة مزورة في محيط أوتوستراد الجديد ومنطقة .

وقد ضُبط بحوزتهما مبلغ كبير من عملة الدولار المزوّرة بمختلف الفئات، إضافة إلى كمية من المواد المخدّرة.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة المختص.