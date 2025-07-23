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لبنان

توقيف لبنانيّ وسوريّ... إليكم ما كانا يقومان به في مُحيط أوتوستراد المطار الجديد

Lebanon 24
23-07-2025 | 05:43
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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:
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نتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثفة، أوقفت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب بعبدا كلًّا من  اللبناني (ج. ض.) والسوري (ب. ت.)، وذلك بعد توافر معلومات عن قيامهما بترويج عملة مزورة في محيط أوتوستراد المطار الجديد ومنطقة الدورة.
وقد ضُبط بحوزتهما مبلغ كبير من عملة الدولار المزوّرة بمختلف الفئات، إضافة إلى كمية من المواد المخدّرة.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة القضاء المختص.
 
 
 
May be an image of ‎2 people and ‎text that says '‎ع វិិ oA <a class='entities-links' href='/entity/1602745507/المديرية-العامة-لأمن-الدولة/ar/1?utm_term=PublicFigures-المديرية-العامة-لأمن-الدولة&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-المديرية-العامة-لأمن-الدولة&id=116099&catid=0&pagetype=PublicFigures'>المديرية العامة لأمن الدولة</a> قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة ثقة حماية أمان M @statesecuritylb www.state-security.gov.lb @lebstatesec‎'‎‎
 
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