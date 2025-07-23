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لبنان

صحناوي: اذا كان يحق لي أنا أسقط حصانتي سأفعل

Lebanon 24
23-07-2025 | 05:56
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قال الوزير السابق للاتصالات نقولا صحناوي: "اذا  كان يحق لي أنا أسقط حصانتي سافعل  لان ضميري مرتاح".
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اضاف: "في شأن ملف مبنى كسابيان موظّفو شركة زين الدولية وجدوا المبنى أفضل الأمكنة مكانًا لعملهم في حال الاكتظاظ فعرضوا عليّ السند التوقيعيّ مع صاحب المبنى كاسابيان وأنا من فاوضه على السعر الأقل ".

تابع :" شركة زين الدولية عاينت مبنى كاسابيان ونصّت على أنّه صالح فكيف لي أن أعلم أنّه لم يكن إذا ما كانت الشركة الدولية نصت على العكس؟".

وقال وكيل صحناوي المحامي نعوم فرح: "اطلب منكم عدم اتخاذ قرار اليوم بإحالة موكلي الى لجنة التحقيق".
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