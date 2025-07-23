صحناوي: اذا كان يحق لي أنا أسقط حصانتي سأفعل

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قال الوزير السابق للاتصالات : "اذا كان يحق لي أنا أسقط حصانتي سافعل لان ضميري مرتاح".اضاف: "في شأن ملف مبنى كسابيان موظّفو الدولية وجدوا المبنى أفضل الأمكنة مكانًا لعملهم في حال الاكتظاظ فعرضوا عليّ السند التوقيعيّ مع صاحب المبنى وأنا من فاوضه على السعر الأقل ".تابع :" شركة زين الدولية عاينت ونصّت على أنّه صالح فكيف لي أن أعلم أنّه لم يكن إذا ما كانت نصت على العكس؟".وقال وكيل المحامي : "اطلب منكم عدم اتخاذ قرار اليوم بإحالة موكلي الى ".