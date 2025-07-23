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لبنان

شيخ العقل استقبل وفد فيلم “الفينيقيين”: مشروع سينمائي عالمي يروّج للبنان ويحاكي إرثه الحضاري

Lebanon 24
23-07-2025 | 06:03
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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة في فردانبيروت، وفداً ضمّ الأب المخرج جوني سابا، المنتج المحلي لفيلم “الفينيقيين”، والمخرج العالمي أوسكار الزغبي، ومسؤولة الاعلام والعلاقات العامة  في الفيلم السيدة لور سليمان صعب.
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وتم في خلال اللقاء عرض تفاصيل التحضيرات الجارية لتصوير الفيلم بالتعاون مع هوليوود، على الشاطئ اللبناني، بما يعكس أهمية لبنان التاريخية والحضارية، ويسلط الضوء على إرثه الفينيقي العريق.


وأشار الأب سابا إلى أن الفيلم سيُطلق رسميًا خلال مؤتمر صحافي يُعقد في أيلول المقبل، لافتًا إلى الجهود المبذولة لإنجاح المشروع.


من جهته، شدد المنتج العالمي أوسكار الزغبي على أهمية هذا العمل في خلق فرص عمل للشباب اللبناني، والترويج للمناطق اللبنانية، وخصوصًا المواقع الأثرية، من خلال نشرها على الموقع الرسمي للفيلم الذي يُنتظر أن يُحدث صدى عالميً
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