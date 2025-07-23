شيخ العقل استقبل وفد فيلم “الفينيقيين”: مشروع سينمائي عالمي يروّج للبنان ويحاكي إرثه الحضاري

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استقبل شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور ، الطائفة في – ، وفداً ضمّ الأب المخرج جوني سابا، المنتج المحلي لفيلم “الفينيقيين”، والمخرج العالمي الزغبي، ومسؤولة الاعلام والعلاقات العامة في الفيلم السيدة .وتم في خلال اللقاء عرض تفاصيل التحضيرات الجارية لتصوير الفيلم بالتعاون مع ، على ، بما يعكس أهمية التاريخية والحضارية، ويسلط الضوء على إرثه الفينيقي العريق.وأشار الأب سابا إلى أن الفيلم سيُطلق رسميًا خلال مؤتمر صحافي يُعقد في أيلول المقبل، لافتًا إلى الجهود المبذولة لإنجاح المشروع.، شدد المنتج العالمي أوسكار الزغبي على أهمية هذا العمل في خلق فرص عمل للشباب اللبناني، والترويج للمناطق ، وخصوصًا المواقع الأثرية، من خلال نشرها على الموقع الرسمي للفيلم الذي يُنتظر أن يُحدث صدى عالميً