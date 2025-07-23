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لبنان

مرقص بحث وسفير تشيلي في سبل تعزيز التعاون الثنائي

Lebanon 24
23-07-2025 | 06:27
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استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص، في مكتبه في الوزارة، سفير تشيلي ماركوس كوريا، الذي وصف اللقاء ب"الجيد جدا"، مشيرا الى انه "تطرق الى البحث في العلاقات المتبادلة بين البلدين، وإمكان بناء التعاون بينهما ومتابعته مستقبلا".
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