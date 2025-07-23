مرقص بحث وسفير تشيلي في سبل تعزيز التعاون الثنائي

استقبل المحامي ، في مكتبه في الوزارة، سفير تشيلي ماركوس ، الذي وصف اللقاء ب"الجيد جدا"، مشيرا الى انه "تطرق الى البحث في العلاقات المتبادلة بين البلدين، وإمكان بناء التعاون بينهما ومتابعته مستقبلا".

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