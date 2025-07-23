الجراح: النائب العام المالي لم يطلب مستندا ولا اي ورقة تبرر صحة اقوالي

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قال الوزير السابق للاتصالات من مجلس النواب:" المالي لم يطلب مستندا ولا اي ورقة تبرر صحة اقوالنا وعندما خرجنا من مكتبه سمعنا في الاعلام بموضوع اتهامنا. اما موضوع مبنى تاتش فعندما زرته لاحظت كم يعاني من خلل".عن الساعات الاضافية لعبد قال:" كان يستحقها اذا كنا نعمل حتى منتصف الليل".