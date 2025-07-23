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لبنان

الجراح: النائب العام المالي لم يطلب مستندا ولا اي ورقة تبرر صحة اقوالي

Lebanon 24
23-07-2025 | 06:33
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قال الوزير السابق للاتصالات جمال الجراح من مجلس النواب:" النائب العام المالي لم يطلب مستندا ولا اي ورقة تبرر صحة اقوالنا وعندما خرجنا من مكتبه سمعنا في الاعلام بموضوع اتهامنا. اما موضوع مبنى تاتش فعندما زرته لاحظت كم يعاني من خلل". 
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عن الساعات الاضافية لعبد المنعم يوسف قال:" كان يستحقها اذا كنا نعمل حتى منتصف الليل".
 
من جانبها، قالت وكيلة الجراح المحامية ستيفاني نوفل من مجلس النواب: " موكلي يخضع للقانون وادعاء النيابة العامة المالية باطل".

اضافت:"موكّلي كشف السرية المصرفية عن حساباته الخاصة والعائلية وقام بواجبه القانونيّ وهو حاضر لإثبات ما يُطلب منه". 
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