Advertisement

لبنان

الحريري هنأ مصر لمناسبة 23 يوليو

Lebanon 24
23-07-2025 | 06:47
A-
A+
Doc-P-1395522-638888754402257116.jpg
Doc-P-1395522-638888754402257116.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هنأ الرئيس سعد الحريري مصر بمناسبة عيدها الوطني، وكتب عبر حسابه على منصة "اكس":
Advertisement
 
"كل التهاني لمصر شعبا وحكومة وللرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة 23 يوليو، العيد الوطني".
مواضيع ذات صلة
الرئيس سعد الحريري: كل التهاني لمصر شعبا وحكومة وللرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة 23 تموز العيد الوطني
lebanon 24
23/07/2025 15:31:20 Lebanon 24 Lebanon 24
جعفر هنأ اللبنانيين لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية وذكرى عاشوراء
lebanon 24
23/07/2025 15:31:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الحريري هنأ الرياضي بفوزه
lebanon 24
23/07/2025 15:31:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري هنأ بالأضحى: أسأل الله أن يتغلب بلدنا على أزماته
lebanon 24
23/07/2025 15:31:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:17 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:29 | 2025-07-23
08:18 | 2025-07-23
08:17 | 2025-07-23
08:15 | 2025-07-23
08:03 | 2025-07-23
07:55 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24