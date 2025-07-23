بلاسخارت الى إسرائيل لاجراء مشاورات بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701

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بدأت اليوم المنسقة الخاصّة للأمم المتّحدة في ، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة إلى حيث من المقرر أن تلتقي بالمسؤولين الإسرائيليين الكبار.وأوضح بيان للمكتب الإعلامي ان هذه الزيارة " تندرج ضمن إطار المشاورات الدورية التي تجريها المنسقة الخاصّة مع الجهات المعنية بشأن تنفيذ قرار رقم 1701 (2006) وتفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل اليه في 2024.في ظلّ أجواء من الاضطرابات الإقليمية، تواصل المنسّقة الخاصّة دعوة جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتعهداتهم ضمن إطار وقف الأعمال العدائية وتعزيز تنفيذ القرار 1701، الذي لا يزال يشكّل حجر الأساس للأمن والاستقرار الدائمين على طول الخط الأزرق".