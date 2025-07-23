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لبنان

اليونيسف ووزارة الاقتصاد يعززان شراكتهما الاستراتيجية بخطة عمل مشتركة

Lebanon 24
23-07-2025 | 06:59
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وقّع وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط ومنظمة اليونيسف خطة عمل لعام 2025 ضمن برنامج التغذية وتنمية الطفل،  في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المنظمة  والوزارة ، واكدتا "التزامهما المشترك تحسين الوضع التغذوي للأطفال والفئات الأكثر هشاشة في لبنان".
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ووفق بيان "هذه الخطة استمرار للسنة الثانية من التعاون الوثيق بين الجانبين، وتهدف إلى تعزيز تغذية الأطفال في سن الدراسة والمراهقين، وتحسين النظام الغذائي في لبنان ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الأطفال من خلال بيئة غذائية صحية ومستدامة".

وأكد الطرفان "أهمية هذه الشراكة باعتبارها أول خطة عمل يتم توقيعها في مجال التغذية وتتجدد للسنة الثانية، في وقت يواجه فيه لبنان عبئًا ثلاثيًا من سوء التغذية، يتمثل في: النقص التغذوي، ونقص المغذيات الدقيقة، وارتفاع معدلات السمنة والوزن الزائد، وهو ما يظهر حتى ضمن الفرد الواحد أحيانًا".

واضاف البيان:"تنصّ هذه الشراكة الاستراتيجية على تنفيذ مشروعين أساسيين يهدفان إلى معالجة التحديات المرتبطة بحماية المستهلك بخاصة الاطفال، وتعزيز الوعي الغذائي:

- تطبيق قانون يودنة الملح في لبنان:  الهدف من هذا العمل تحقيق التوازن بين تعزيز صحة المجتمع، الالتزام بالقوانين، وضمان استدامة إنتاج وإضافة اليود إلى الملح المحلي.

- وضع الأطر التنظيمية لضبط تسويق المنتجات غير الصحية للأطفال، بدءأً بتقييم بيئة الغذاء والتغذية في الأسواق التجارية واعتمادها كأسس للتنظيم.

كما عرض الطرفان" الإنجازات المشتركة في برنامج تعزيز إضافة اليود إلى الملح خلال عام 2024، بما في ذلك تطوير إجراءات ضمان الجودة، وتنفيذ زيارات ميدانية ناجحة للمصانع، والتأكد من مطابقة جميع عينات الملح للمعايير الوطنية، وتعزيز دور مختبر غرفة التجارة في طرابلس كمركز رئيسي للفحوصات المخبرية".

 
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