بعد إعلانها مدينة عالمية للنبيذ.. جعجع: نرفع لزحلة كأس التحية والتهنئة

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هنأ " " بعد إعلانها للنبيذ من قبل المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ.وكتب عبر صفحته على منصة "إكس": "كما رفعت دائما كأس البطولة والعنفوان، ترفع اليوم كأس النجاح والتفوق كمدينة عالمية للنبيذ، ونرفع لها كأس التحية والتهنئة لتبقى قلعة الكرامة وعاصمة الكرمة والنبيذ وعروس ولبنان".