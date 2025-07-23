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لبنان

بعد إعلانها مدينة عالمية للنبيذ.. جعجع: نرفع لزحلة كأس التحية والتهنئة

Lebanon 24
23-07-2025 | 07:07
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هنأ رئيس حزب" القوات اللبنانية" سمير جعجع مدينة زحلة بعد إعلانها مدينة عالمية للنبيذ من قبل المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ.
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وكتب عبر صفحته على منصة "إكس": "كما رفعت زحلة دائما كأس البطولة والعنفوان، ترفع اليوم كأس النجاح والتفوق كمدينة عالمية للنبيذ، ونرفع لها كأس التحية والتهنئة لتبقى قلعة الكرامة وعاصمة الكرمة والنبيذ وعروس البقاع ولبنان".
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