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لبنان

نقابة مستخدمي"تلفزيون لبنان": النقابة هي الناطق الوحيد باسم المستخدمين في التلفزيون

Lebanon 24
23-07-2025 | 07:13
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عقد مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان اجتماعاً مع رئيسة مجلس الإدارة - المديرة العامة إليسار ندّاف، هنأت في مستهله ندّاف ومجلس الإدارة على التعيين" باعتباره خطوة أساسية نحو انتظام العمل المؤسسي وضمان استمرارية التلفزيون وتفعيل دوره الوطني والإعلامي بعد سنوات من غياب مجلس إدارة قادر على إخراج خطة إنقاذية".
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ووفق بيان، طرحت النقابة في خلال الاجتماع سلسلة من الملفات المرتبطة" بحقوق الموظفين ومطالبهم المحقة من خلال الحوار البنّاء والمسؤول، ومن هذه الملفات التأكيد على وجوب إفادة العاملين في التلفزيون من الحد الأدنى للأجور بأسرع وقت ممكن".


في هذا السياق، أبدت نداف" تفهّماً كاملاً للهواجس المطروحة"، وأكدت "حرصها على المضي في كل ما من شأنه تحسين أوضاع العاملين داخل الشركة، وأن حقوق الموظف خط أحمر"، مشددة على" رفضها ومجلس الإدارة لأي تمييز بين الموظفين أو استنسابية".


 من جهتها، دعت النقابة إلى "تضافر الجهود بين الإدارة والعاملين  لصون هذا الصراح  الاعلامي بما يليق بتاريخه وموقعه"، كما  اكدت" استمرارها في لعب دورها الطبيعي كناطقة وحيدة باسم المستخدمين في تلفزيون لبنان ومتابعة كل الملفات المرتبطة بحقوقهم ومطالبهم المحقة".
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