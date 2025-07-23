فرنجيه استقبل القائم بأعمال سفارة العراق في لبنان

استقبل رئيس" المرده " في دارته في بنشعي في رضا يرافقه الدكتور زيد الاسدي مدير المراسم، بحضور الدكتور وتناول البحث خطورة المرحلة وكل المستجدات والتحولات التي تشهدها المنطقة والعالم.

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