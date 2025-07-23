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لبنان

فرنجيه استقبل القائم بأعمال سفارة العراق في لبنان

Lebanon 24
23-07-2025 | 07:16
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استقبل رئيس" تيار المرده "سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي القائم بأعمال سفارة العراق في لبنان السيد محمد رضا الحسيني يرافقه الدكتور زيد الاسدي مدير المراسم، بحضور الدكتور جان بطرس وتناول البحث خطورة المرحلة وكل المستجدات والتحولات التي تشهدها المنطقة والعالم. 
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