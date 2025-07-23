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لبنان

جنبلاط استقبل جعجع

Lebanon 24
23-07-2025 | 07:18
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استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يرافقه النائب ملحم الرياشي بحضور النائب وائل أبو فاعور.
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