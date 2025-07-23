سطّر مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في ، محضر ضبط بحقّ صاحب معمل كرواسان في بلدة زفتا، وتمّ توجيه إنذار له.

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كذلك، سُطِّرَ محضر ضبط بحقّ صاحب معمل مياه.