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لبنان

محضر ضبط بحقّ صاحب معمل "كرواسان"

Lebanon 24
23-07-2025 | 07:16
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سطّر مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، محضر ضبط بحقّ صاحب معمل كرواسان في بلدة زفتا، وتمّ توجيه إنذار له.
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كذلك، سُطِّرَ محضر ضبط بحقّ صاحب معمل مياه.
 
 
 
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