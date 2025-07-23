مذكرة تعاون بين المعهد الوطني للكرمة ومصلحة الابحاث الزراعية

Advertisement

وَقع رئيس مجلس ادارة ومدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال افرام ورئيس للكرمة والنبيذ ظافر شاوي بين مصلحة الابحاث الزراعية والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ، وذلك في مقر مختبرات مصلحة الابحاث في .وتهدف المذكرة الى تفعيل التعاون بين الجانبين لا سيما في مجال الأبحاث والفحوص المخبرية بما يسهم في تطوير وتنمية قطاع النبيذ في .حضر حفل التوقيع بالإضافة الى افرام وشاوي، فريق عمل المصلحة من الباحثين والخبراء وأعضاء مجلس المعهد ومجموعة من ممثلي منتجي النبيذ الأعضاء في للمعهد.وتم خلال اللقاء، عرض قدمه اختصاصيي المصلحة حول الاعمال التي تقوم بها مختبرات واقسام المصلحة ذات الصلة بالنبيذ والكرمة.افرامفي كلمته، رحب افرام بالمشاركين واثنى على دور المعهد والافق المتوفرة للتعاون بين الطرفين كما اكد على جميع المنتجين بأن باب مصلحة الابحاث العلمية الزراعية مفتوح لهم ودعاهم للتواصل مع الخبراء في المصلحة عندما يجدون ضرورة لذلك علما ان مختلف المشاركين اليوم هم اما زملاء لنا او طلابنا في الجامعات ولا شك اننا نسعى جميعنا لهدف مشترك هو تحسين منتجات النبيذ اللبناني.شاويأما شاوي فشكر افرام على جهوده، وأكد ان توقيع مذكرة التفاهم يأتي في اطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمجلس ادارة المعهد، وهو سيفتح آفاقًا جديدة لتعاون أكبر وأكثر متانة بين الطرفين بهدف تطوير قطاع الكرمة والنبيذ اللبناني.كما شكر شاوي على تخصيص مبلغ لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية برئاسة أفرام، الأمر الذي سيسهم في تمكين المزارعين من إجراء جميع الفحوصات المخبرية اللازمة في مختبر ، معربًا عن أمله في تعميم هذه التجربة على بقية المحافظات.وتناول الشاوي التحديات التي تواجه تصدير النبيذ، مشيرًا إلى أن الأزمة المالية في والولايات المتحدة، إلى جانب توتر العلاقات، ساهمت في تعقيد الوضع، داعيًا إلى تكثيف الجهود لإيجاد حلول لموضوع التصدير.جولةوانتهى اللقاء بجولة على مختبرات المصلحة تعرف خلالها المنتجون على التقنيات المستخدمة والامكانيات المتوفرة التي يمكن الاستفادة منها.