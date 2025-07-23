دبوسي خلال استقباله السفير السعودي في طرابلس: لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة ولبنان

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استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في ولبنان ، توفيق دبوسي، سفير في وليد بخاري، في حضور رئيس مجلس الأعمال اللبناني – السعودي رؤوف أبو زكي، الغرفة إبراهيم فوز، أمين المال بسام رحولي، وأعضاء : حسام قبيطر، نجار، مصطفى اليمق، خضر حبيب، محمد عبد الرحمن عبيد، وجان السيد، بالإضافة إلى الدكتور خالد حنفي، الامين العام لاتحاد الغرف العربية، الوزير المفوض لدى جامعة طارق النابلسي، الدكتورة. سارة الجزار، المستشارة الاقتصادية لاتحاد الغرف العربية، ونصري معوض رئيس مجلس إدارة "بيات".واذ وُصفت الزيارة بأنها "ودية ومثمرة"، أكد دبوسي أنها "تأتي في سياق استكمال سلسلة من اللقاءات السابقة، وقد جرى خلالها تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان والمملكة بشكل عام، وبين وطرابلس ولبنان الشمالي بشكل خاص".وأشاد " بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم لبنان"، مثمناً "الجهود الكبيرة التي يبذلها السفير البخاري في ترسيخ التعاون الأخوي والاقتصادي بين البلدين، لا سيما من خلال دوره الفاعل في إطار اللجنة الخماسية". كما نوّه "بالاهتمام الخاص الذي يُوليه السفير لمرافق طرابلس، وبالنوايا الصادقة التي عبّر عنها لدعم مسيرة النهوض الاقتصادي في المدينة".، أكد السفير بخاري" وجود انفتاح سياسي كبير تجاه لبنان"، مشيرًا إلى أن "معظم الملفات قد تمت تسويتها، ولم يتبقَ سوى بعض الأمور التقنية المتعلقة بملفَي الصادرات والسياحة إلى المملكة، ومن المتوقع أن تُستكمل خلال فترة قصيرة بعد أن يُنجز لبنان المتطلبات الفنية الخاصة بالمنافذ".اقتصاديًا، شدد السفير البخاري على أن "طرابلس تُعتبر منفذًا محوريًا ومؤهلًا لأن تكون نقطة عبور ليس فقط إلى ، بل إلى أيضًا"، لافتًا إلى أن "هذا هو التوجّه القائم اليوم لإدارة واحتواء الصراعات، بما يضمن تحقيق التنمية، دون الدخول في تفاصيل قد تُفسد العلاقات بين الأطراف المعنية".