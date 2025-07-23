Advertisement

لبنان

عيسى الخوري تعليقاً على رفع الحصانة عن النائب بوشكيان: لا أحد فوق المساءلة

Lebanon 24
23-07-2025 | 08:18
A-
A+
Doc-P-1395563-638888809179260248.jpg
Doc-P-1395563-638888809179260248.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري البيان الآتي:
Advertisement

"إنطلاقًا من مسؤولياتي الدستورية والأخلاقية في حماية المال العام وتجاه المواطنين، ومن اجل ضمان نزاهة العمل الإداري داخل وزارة الصناعة، كنتُ قد أحلتُ منذ أشهر عدداً من الملفات التي تتضمن شبهات فساد ـــ تطال موظفين في الوزارة كذلك اشخاص من خارج الوزارة والوزير السابق النائب جورج بوشكيان ـــ على النيابة العامة المختصة، تمهيدًا لوضعها في عهدة القضاء، الجهة المخوَّلة وحدها البتَّ بصحّة هذه الشبهات من عدمها.

وبعد أن صوّت مجلس النواب اليوم على رفع الحصانة النيابية عن النائب بوشكيان، أؤكد ما يأتي:

-إن تصويت المجلس على رفع الحصانة هو خطوة أساسية في مسار ترسيخ العدالة، ويعكس إرادةً واضحة في إتاحة المجال أمام القضاء ليقوم بعمله بحرية واستقلالية.

-إن القضاء اللبناني هو المرجع الوحيد للفصل في هذه القضايا، بناءً على أن لا أحد فوق المساءلة. ورفعُ الحصانات، متى طُلب، هو واجب دستوري وأخلاقي يُكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين، ويمهّد لمسار الاصلاح، ويعيد الثقة بدولة القانون.

لذلك إن وزارة الصناعة قد وضعت وستضع كل ما في حوزتها من مستندات وملفّات بتصرّف القضاء، وستتعاون معه دعماً لتحقيق العدالة. وأعتبر هذه القضية دفاعاً عن المؤسسات ومقدّرات الدولة.

ما يهمّني اليوم ممّا حصل في المجلس النيابي هو ترسيخ مبدأ المحاسبة والمساواة أمام القانون، وهذا لا يمكن أن يتم من دون رفع الحصانات، لأن لا أحد يجب أن يكون فوق المساءلة.

ختامًا، اؤكد أنّني اؤيّد مبدأ المحاسبة، وأن لا تراجع عن معركة بناء إدارة نزيهة، عادلة، وخاضعة لمساءلة القانون".
مواضيع ذات صلة
بدء التصويت على رفع الحصانة عن النائب بوشكيان
lebanon 24
23/07/2025 21:28:34 Lebanon 24 Lebanon 24
طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان بتهم فساد واختلاس
lebanon 24
23/07/2025 21:28:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رفع الحصانة عن بوشكيان امام مجلس النواب اليوم
lebanon 24
23/07/2025 21:28:34 Lebanon 24 Lebanon 24
طلب رفع الحصانة عن بوشكيان: جدلية الملاحقة
lebanon 24
23/07/2025 21:28:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:23 | 2025-07-23
14:20 | 2025-07-23
14:12 | 2025-07-23
14:00 | 2025-07-23
13:55 | 2025-07-23
13:49 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24