لحوالي شهرين.. هذا ما سيشهده الطريق من أمام مدخل الجامعة اللبنانيّة حتّى مُستديرة شاتيلا

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صـدر عـن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّـة البــلاغ التّالــي:باشرت إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تعبيد على مسلكي الطّريق الممتدّ من أمام مدخل الجامعة اللبنانيّة- الليلكي وصولًا إلى مستديرة ، وذلك حتّى تاريخ 21-09-2025.سيتمّ تضييق الطّريق والإبقاء على حركة السير على مسرب واحد من المسلكين، طيلة فترة الأشغال.لذلـك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ والتّقيّد بالتدابير المتّخذة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.