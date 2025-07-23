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لبنان

لحوالي شهرين.. هذا ما سيشهده الطريق من أمام مدخل الجامعة اللبنانيّة حتّى مُستديرة شاتيلا

Lebanon 24
23-07-2025 | 08:32
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صـدر عـن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّـة البــلاغ التّالــي:

باشرت إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تعبيد على مسلكي الطّريق الممتدّ من أمام مدخل الجامعة اللبنانيّة- الليلكي وصولًا إلى مستديرة شاتيلا، وذلك حتّى تاريخ 21-09-2025.
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سيتمّ تضييق الطّريق والإبقاء على حركة السير على مسرب واحد من المسلكين، طيلة فترة الأشغال.

لذلـك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
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