دار الفتوى - طرابلس استقبلت بخاري : اللقاء رسخ العلاقة مع المملكة

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صدر عن دار الفتوى في والشمال البيان الآتي:"استقبلت دار الفتوى في طرابلس والشمال السفير السعودي في الدكتور وليد البخاري حيث رحب به مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام وامين فتوى طرابلس الشيخ بلال بارودي وكان لقاءً روحياً شمالياً ضم رؤساء الطوائف الروحية: متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران إفرام كرياكوس، رئيس أساقفة طرابلس وسائر الشام للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ ، المونسينيور جوزيف غبش ممثل رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المطران يوسف سويف، قاضي المحكمة الجعفرية في طرابلس الشيخ محمد زغيب، كاهن رعية الكنيسة الأرمنية في طرابلس الأب كريكور يغيايان.ودار الحديث الودي والجامع بين الحاضرين حيث كان دور تجاه لبنان محل تقدير الجميع وشكرهم، وقد رسخ هذا اللقاء عمق التواصل مع سعادة السفير والمملكة كما أكد روابط المحبة والتلاقي الدائم بين مختلف المكونات الطرابلسية والوطنية".