وزير الاتّصالات استقبل وفداً من شركة "Eutelsat OneWeb"

استقبل وزير الاتّصالات في مكتبه اليوم وفداً من شركة Eutelsat OneWeb، أحد أبرز مزوّدي خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، بحضور عدد من كبار مسؤولي الوزارة.

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وعرض الوفد الخدمات التي تقدّمها الشركة في مجال الاتّصالات.