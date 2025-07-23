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لبنان

إعتداء مسلّح على دورية لبلدية الغبيري

Lebanon 24
23-07-2025 | 08:48
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صدر عن بلديّة الغبيري البيان التالي:
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على إثر ورود معلومات مؤكدة عن إقدام المدعو يوسف سلهب وإخوانه على التعدي مجددًا على ما تبقى من أرض شاغرة ضمن مدافن بئر حسن، وذلك من خلال إزالة الحاجز الحديدي الفاصل تمهيدًا لوضع اليد عليها بشكل غير قانوني، أوفدت بلدية الغبيري دورية من عناصر الشرطة البلدية وورشة من قسم الأشغال إلى المكان، بهدف إعادة الوضع إلى ما كان عليه ومنع استمرار التعديات على الأملاك الخاصة.

وأثناء قيام الدورية بمهامها، فوجئ عناصرها بتجمع ليوسف سلهب وأولاده وعدد من الأشخاص، حيث أقدم هؤلاء على التهجم على عناصر الدورية، وتطور التعدي إلى إطلاق نار مباشر من سلاح أوتوماتيكي وسلاح فردي باتجاه العناصر وعمال البلدية، ما شكل خطرًا جسيمًا على حياتهم، إلا أن العناية الإلهية حالت دون وقوع إصابات.

وإزاء هذا الاعتداء الخطير، تضع بلدية الغبيري ما حصل برسم الرأي العام ومعالي وزير الداخلية وكل الجهات المعنية، وتؤكد أنها ومنذ سنوات عديدة، ما فتئت تطالب المعنيين من مراجع سياسية وأمنية وروحية بوضع حد لهذه التعديات المتكررة على القبور، حيث يستمر سلهب وإخوانه بارتكاب مخالفات صارخة تتمثل بنبش القبور وإعادة بيعها، في تعدٍّ سافر على حرمة الموتى وانتهاك فاضح لكل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية.

بلدية الغبيري تجدد التزامها بحماية الأملاك العامة والخاصة، وصون كرامة المدافن، وتدعو الجهات القضائية والروحية والأمنية المختصة إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة بحق المعتدين.
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