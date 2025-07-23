إعتداء مسلّح على دورية لبلدية الغبيري

صدر عن بلديّة البيان التالي:

Advertisement

على إثر ورود معلومات مؤكدة عن إقدام المدعو يوسف سلهب وإخوانه على التعدي مجددًا على ما تبقى من أرض شاغرة ضمن مدافن بئر حسن، وذلك من خلال إزالة الحاجز الحديدي الفاصل تمهيدًا لوضع اليد عليها بشكل غير قانوني، أوفدت بلدية الغبيري دورية من عناصر الشرطة البلدية وورشة من إلى المكان، بهدف إعادة الوضع إلى ما كان عليه ومنع استمرار التعديات على الأملاك الخاصة.



وأثناء قيام الدورية بمهامها، فوجئ عناصرها بتجمع ليوسف سلهب وأولاده وعدد من الأشخاص، حيث أقدم هؤلاء على التهجم على عناصر الدورية، وتطور التعدي إلى إطلاق نار مباشر من سلاح أوتوماتيكي وسلاح فردي باتجاه العناصر وعمال البلدية، ما شكل خطرًا جسيمًا على حياتهم، إلا أن حالت دون وقوع إصابات.



وإزاء هذا الاعتداء الخطير، تضع بلدية الغبيري ما حصل برسم الرأي العام ومعالي وكل الجهات المعنية، وتؤكد أنها ومنذ سنوات عديدة، ما فتئت تطالب المعنيين من مراجع سياسية وأمنية وروحية بوضع حد لهذه التعديات المتكررة على القبور، حيث يستمر سلهب وإخوانه بارتكاب مخالفات صارخة تتمثل بنبش القبور وإعادة بيعها، في تعدٍّ سافر على حرمة الموتى وانتهاك فاضح لكل القيم والإنسانية والأخلاقية.



بلدية الغبيري تجدد التزامها بحماية الأملاك العامة والخاصة، وصون كرامة المدافن، وتدعو الجهات القضائية والروحية والأمنية المختصة إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة بحق المعتدين.