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لبنان

الحاج بحث مع وفد Eutelsat OneWeb في خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية

Lebanon 24
23-07-2025 | 09:00
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استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج في مكتبه اليوم وفداً من شركة Eutelsat OneWeb، أحد أبرز مزوّدي خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، بحضور عدد من كبار مسؤولي الوزارة. 
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وعرض الوفد الخدمات التي تقدّمها الشركة في مجال الاتّصالات.
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