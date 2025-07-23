الحاج بحث مع وفد Eutelsat OneWeb في خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية

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استقبل وزير الاتّصالات في مكتبه اليوم وفداً من شركة Eutelsat OneWeb، أحد أبرز مزوّدي خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، بحضور عدد من كبار مسؤولي الوزارة.وعرض الوفد الخدمات التي تقدّمها الشركة في مجال الاتّصالات.