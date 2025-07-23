الصفدي استقبل بخاري: نأمل خيراً للمرحلة المقبلة

كتب الوزير السابق على منصة "اكس":

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"سررت بلقاء سفير في معالي الأستاذ ، خصوصاً وان اللقاء أتى من ضمن جولة في التي تمرٌ اليوم كما كلّ لبنان والمنطقة بمرحلة مفصليّة ودقيقة .تطرّقنا للوضع وأحوال مدينتنا بشكل خاص. ونأمل خيراً للمرحلة المقبلة".