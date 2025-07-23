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لبنان

سلامة عرض الاوضاع مع ممثل السيستاني في لبنان

Lebanon 24
23-07-2025 | 09:15
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استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع حامد الخفاف، ممثل السيد علي السيستاني في لبنان.
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وكانت جولة أفق  عامة حول التطورات  والاوضاع في المنطقة.
 
 
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